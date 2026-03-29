Пока одни отдыхают, другие уже активно готовятся к предстоящему дачному сезону.

Необходимо приобрести семена, синтетическую пленку или хотя бы небольшой парник, а также ручной инструмент — лопату, вилы, грабли и мотыги, если старые вышли из строя. Не забудьте проверить лейку, ведра, ручные сеялки для овощей, культиваторы, а также мешки, посевные шнуры, совочки, опрыскиватели и опылители.

Загляните в хозяйственный магазин. Здесь можно найти удобные и легкие газонокосилки, садовые насосы, прочные тачки на резиновом ходу, шланги для полива с качественными насадками, различные сетки, а также средства защиты от болезней и вредителей.

Если еще не поздно для высадки рассады, подготовьте ящики (по размеру подоконника) и разнообразные горшки. При необходимости можно расширить подоконники или установить дополнительные полки, подвинуть столы ближе к окну, обеспечив им дополнительное освещение. Заблаговременно приобретайте торфоминеральные смеси для рассады: специальный грунт или субстрат для перцев, томатов и огурцов.

И не забывайте читать специализированную литературу. В ней вы найдете ответы на множество вопросов.