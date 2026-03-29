Американские исследователи провели анализ и пришли к выводу, что бытовая химия представляет опасность для мозга. Она может стать причиной таких неврологических заболеваний, как рассеянный склероз и расстройства аутистического спектра. Об этом сообщает журнал Nature Neuroscience.

Эксперты установили, что некоторые химические средства для дома оказывают специфическое воздействие на олигодендроциты — специализированные клетки мозга, которые формируют защитную оболочку вокруг нервных клеток. Утрата этих клеток может привести к рассеянному склерозу и другим неврологическим расстройствам.

Кроме того, ученые смогли идентифицировать опасные вещества, негативно влияющие на мозг человека, и разделили их на два класса: фосфорорганические антипирены и четвертичные аммониевые соединения. Эти вещества присутствуют не только в средствах личной гигиены и бытовой химии, но также в электронике и мебели.