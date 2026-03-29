Исследование американских учёных выявило наличие микропластика в кровеносных сосудах пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти частицы были обнаружены в бляшках на стенках сонной артерии. По словам исследователей, такие люди в 4,5 раза чаще сталкивались с инсультами, сердечными приступами или смертью по различным причинам.

В организме пациентов было обнаружено множество частиц микропластика, среди которых преобладал полиэтилен — наиболее распространённый вид пластика, используемый в упаковке продуктов и одноразовых стаканчиках для кофе. На втором месте оказался поливинилхлорид (ПВХ).

Учёные выражают серьёзную озабоченность: микропластик присутствует повсюду — в Мировом океане, водоёмах и даже в воздухе, которым мы дышим. Однако научных исследований, подтверждающих его вред или безвредность, пока недостаточно.

Но какие предметы в нашем окружении выделяют больше всего микропластика? Влияют ли на это ПНД-трубы, которые широко устанавливаются в частных и многоквартирных домах для водоснабжения?

«ПНД-трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления, что и отражает эта аббревиатура, — отмечает химик и автор книги “Яды: вокруг и внутри” Сакина Зейналова. — Такие трубы, как и многие другие пластиковые изделия, действительно выделяют частицы микропластика. Это уже доказано.

Однако, если рассмотреть статистику, показывающую, откуда берётся микропластик в Мировом океане (а затем и в человеческом организме), становится очевидным, что основным источником загрязнения являются не пластиковые изделия, а стирка синтетической одежды. Микроскопические пластиковые волокна отделяются от тканей и попадают в систему водоотведения, откуда они оказываются в реках, морях и океанах. Именно синтетические волокна составляют 45–50% всего микропластикового мусора. Следом идут частицы, образующиеся от износа автомобильных шин, дорожного полотна и краски. А пластиковые предметы, выделяющие мелкие частицы, занимают уже последующие позиции.

Конечно, под воздействием солнечного света, морской воды и других факторов окружающей среды такие предметы разрушаются гораздо быстрее, что приводит к большему выделению микропластика. В этом плане ПНД-трубы представляются менее опасными, так как они обычно находятся в помещениях и защищены от солнечных лучей. Однако, если по ним проходит горячая вода, выделение микрочастиц может увеличиваться.

Кстати, учёные также говорят о появлении не только микропластика, но и нанопластика, размеры частиц которого варьируются от 1 до 1000 нанометров.

В целом микропластик стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы ежедневно его потребляем. Насколько он опасен? Этот вопрос остаётся открытым. Проблема заключается в том, что научные исследования сложно связать с реальными источниками микропластика. Индивидуальный «коктейль» частиц, который попадает в организм человека, зависит от образа жизни, места проживания, температуры окружающей среды и уровня благосостояния. Всё это затрудняет проведение объективных исследований о вреде микропластика.

Тем не менее такие исследования необходимы и, безусловно, проводятся. Например, учёные уже установили, что частицы полистирола более токсичны, чем частицы полипропилена. Надеюсь, что подобных исследований станет больше».