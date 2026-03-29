По словам врача-гигиениста Екатерины Азаровой, срок хранения парфюмерии в значительной степени зависит от состава, источника сырья и условий хранения, включая уровень влажности и наличие солнечного света.

Каждый аромат содержит стабилизаторы, однако они не могут полностью предотвратить окисление духов. Под воздействием окислителей формула парфюма изменяется, ингредиенты начинают по-другому взаимодействовать, что приводит к изменениям в запахе, цвете и консистенции. Чаще всего эти изменения происходят не в лучшую сторону.

Существуют три основные причины, по которым духи портятся: свет, тепло и воздух. Это означает, что если флакон остается запечатанным и герметичным, аромат может храниться десятилетиями. Однако, если вы уже начали использовать парфюм и хотите сохранить его для особых случаев, лучше не откладывать его на долгие годы: наслаждайтесь любимым ароматом сейчас. Очень важно, чтобы флакон оставался герметичным. Как только воздух попадает внутрь, духи начинают окисляться и терять свои первоначальные свойства. Это одна из причин, по которой не рекомендуется покупать духи на распив — в таком случае срок их годности будет минимальным.

Духи, испорченные под воздействием температуры и света, меняют не только запах, но и цвет. Это следует учитывать при нанесении их на одежду или другие вещи.

По истечении срока годности духи не становятся ядовитыми, однако, как и косметические средства, могут вызывать кожные реакции, аллергию, головные боли и проблемы с дыханием.

Что касается винтажных духов, то следует помнить, что даже если упаковка не вскрыта, некоторые ингредиенты, использовавшиеся в их производстве, сейчас запрещены. Поэтому, если вам очень нравится этот аромат, лучше распылять его на одежду, а не на кожу.

Рекомендации по хранению парфюмерии:

1. Соблюдайте температурный режим: храните духи и туалетную воду при температуре от +5 до +25 °C.

2. Избегайте хранения парфюмерии в ванной, холодильнике или на солнечном свете. Внешние факторы, такие как свет, холод, влажность и резкие перепады температуры, могут негативно сказаться на сроке годности.

3. Парфюм можно хранить в шкафу, на открытой полке или носить с собой в сумочке.

Напоминаем: духи не переносят свет, резкие перепады температуры и воздействие кислорода. Флакон с распылителем защищает лучше, чем сплэш-флакон (емкость с притертой стеклянной пробкой, стоппером или винтовой крышкой, обеспечивающей доступ к парфюмерной жидкости). Коробочка, в которой находится флакон, также играет важную роль в защите от света и не должна быть выброшена.

Как определить, испортился ли парфюм:

1. Изменение запаха. Если вы заметили, что аромат стал другим (например, более резким или горьким), это может свидетельствовать о прогоркании парфюмерной композиции.

2. Изменение цвета жидкости. Если цвет стал более насыщенным или изменился, это также признак порчи.

3. Если жидкость расслоилась или из флакона выделяется «газ» (вспенивание), это говорит о том, что данный продукт не следует наносить на кожу.

Цитрусовые эфирные масла улетучиваются быстрее всего, поэтому композиции с нотами лимона и бергамота могут потерять свою яркость. В то время как вещества древесного и бальзамического происхождения являются долгожителями.

СЛОВАРЬ

Распив парфюмерии — это процесс распределения духов по маленьким флакончикам с распылителем. Это фактически совместная покупка одного флакона дорогого парфюма несколькими покупателями.