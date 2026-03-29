29 марта православная церковь отмечает память святого мученика Савина Египетского (Ермопольского), который жил в III веке. В народном календаре этот день называется Саввин день, также известный как Тележный день. В прошлом в это время люди предсказывали, каким будет лето, гадали на удачу и стремились что-то приобрести.

29 марта православные верующие вспоминают Саву Ермопольского, который жил в Египте в III веке. По преданиям, он был правителем города Гермополя. Когда в эпоху императора Диоклитиана начались преследования христиан, Савин вместе с шестью последователями отправился в удаленное селение.

Однако их выдал нищий, которому Савин всегда оказывал помощь, предоставляя деньги, еду и вещи. За предательство он получил две золотые монеты. Когда христиан схватили, язычники пытались заставить их принести жертвы идолам. Получив отказ, они жестоко избили христиан и бросили в Нил.

Народный календарь: Саввин день

Народный праздник, посвященный великомученику Савину Египетскому, на Руси называли Саввиным или Тележным днем. Первое название связано с уважением к святому, отдавшему жизнь за веру.

Тележным день называли потому, что 29 марта (16 марта по старому стилю) крестьяне начинали ремонтировать телеги, готовя их к весенним работам. В этот день мужчины осматривали телеги, укрепляли колеса и проверяли оглобли. «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», — говорили в народе, намекая на необходимость перехода на летний «транспорт». Обычно к этому времени санные пути уже были полностью разрушены.

В Тележный день следовало не только проверить надежность летнего транспорта, но и проехать на нем по деревне. Это делали с особым смыслом, прислушиваясь к звуку скрипящих колес. Народ знал: если скрипит переднее правое колесо — это к деньгам, если переднее левое — к болезни, заднее левое — к долгам, а заднее правое — к удаче во всех начинаниях.

Саввин день: что можно делать в это время

Каждый народный праздник сопровождается своими приметами, запретами и разрешениями. В старину в Саввин день было принято посещать церковь — с этого начинался день. В молитвах к великомученику Саве Ермопольскому люди просили исцеления от болезней и помощи в делах, связанных с посевами. Считалось, что святой помогает в воспитании детей.

В давние времена в Саввин день не только проверяли готовность телег, но и прощались с зимним транспортом — санями. Перед тем как убрать их в сарай, мужчины осматривали полозья, чтобы понять, потребуется ли ремонт.

Саввин день считается удачным для покупок. Все, что будет приобретено 29 марта, окажется качественным и прослужит долго. Поэтому люди заранее копили деньги, чтобы к Саввину дню не остаться с пустым кошельком и что-то прикупить — это считалось хорошей приметой.

Несмотря на утреннее посещение церкви, от гаданий никто не отказывался. Считалось, что в Саввин день можно узнать много интересного о будущем и судьбе детей. Поскольку не все умели гадать, в это время пользовались популярностью сельские умельцы, к которым выстраивались очереди.

Саввин день: народные приметы

Если в Саввин день тепло, народ радуется, зная, что весна будет теплой. Если утром над землей стелется туман, это предвещает дождливое и прохладное лето.

Если облака мчатся по небу, это означает, что хорошая погода после Саввина дня продержится недолго. Если в это время много осадков, на хороший урожай летом рассчитывать не стоит.

Саввин день: что нельзя делать

Главные запреты Саввина дня касаются финансов. Чтобы не остаться без средств, в это время не давали деньги в долг и сами не брали, понимая, что чужое придется возвращать своим. В Саввин день мудрые старцы запрещали:

Принимать пищу ближе к вечеру — к потере денег.

Топить печь. Несмотря на холодную погоду, народ терпел, зная, что огонь в печи может привести к пожару. Поэтому избы хорошо обогревали накануне.

Кататься на санях (санки ни при чем). Такое развлечение неизбежно приведет к финансовым трудностям.

Пересаживать комнатные цветы — не приживутся.

Печь хлеб — к болезни близких.

Заниматься переездом — на новом месте будет трудно прижиться.

Заводить знакомства и любовные интрижки — к неприятностям, вызванным новыми знакомствами.

В старину в Саввин день люди опасались выбрасывать мусор, считая, что вместе с ним можно выбросить семейное благополучие и финансовую удачу.