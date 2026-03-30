Как избавиться от смородинного почкового клеща?

Дом и сад
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от смородинного почкового клеща?

С наступлением весны на кустах смородины можно заметить множество вздутых почек. Это свидетельствует о том, что смородинный почковый клещ проснулся после зимней спячки. Как же с ним справиться?

 

При незначительном заражении растений клещами рекомендуется выщипывать и уничтожать поврежденные почки, а также вырезать и сжигать сильно пораженные ветви.

Для радикального оздоровления участка важно заготовить черенки для размножения смородины только от здоровых растений, а также высаживать саженцы, выращенные в специализированных питомниках. Забота о смородине, включая внесение навоза и минеральных удобрений в допустимых повышенных дозах, помогает снизить уровень повреждений от клеща.

Период активного переселения клеща из старых зараженных почек в молодые является наиболее подходящим временем для борьбы с вредителем, так как в этот момент клещ ведет открытый образ жизни. Чтобы уничтожить переселяющегося вредителя, в начале бутонизации и повторно сразу после окончания цветения черной смородины необходимо обработать растения препаратами серы.

