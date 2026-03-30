Что собой представляет этот напиток? Какова его польза?

Кленовый сок обладает полезными свойствами, сопоставимыми с березовым. Он богат витаминами группы В, С, РР, Е, а также минеральными веществами, такими как калий и кальций. В его состав входят каротиноиды, органические и полиненасыщенные кислоты, липиды, альдегиды и другие ценные элементы. Как отмечает врач-гастроэнтеролог Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ, серьезных противопоказаний к употреблению кленового сока нет, за исключением случаев индивидуальной непереносимости и аллергических реакций.

Перед тем как начать пить этот напиток, стоит проконсультироваться с врачом, особенно при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или сахарного диабета. Также важно учитывать место произрастания дерева. Если клен растет рядом с автомобильными дорогами или промышленными объектами, существует риск загрязнения сока солями тяжелых металлов и другими вредными веществами.

Сокодвижение у клена начинается с первых дневных оттепелей в марте. Для выделения сока в течение дня дереву необходима положительная температура, а ночью — небольшое понижение. Как только температуры становятся устойчиво положительными, соковыделение прекращается. Поэтому период сбора этого напитка сравнительно короткий — до пяти-шести недель.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Кленовый сок лучше всего употреблять свежим. В холодильнике он сохраняет свои полезные свойства в течение 1,5-2 недель. Для длительного хранения напиток подготавливают традиционным способом: сок необходимо вскипятить, разлить в стерилизованные банки и закатать стерильными металлическими крышками.