31 марта в православных храмах вспоминают святителя Кирилла Иерусалимского, жившего в IV веке. Этот день в народном календаре называется Кирилловым днем, а также имеет поговорку «Кирилл – дери полоз». В прошлом в это время люди, выезжающие на санях, рисковали не только повредить полозья, так как снег почти растаял, но и навредить своему здоровью. Поэтому они старались оставаться ближе к дому. Существовали и другие приметы.

31 марта православные христиане отдают дань уважения архиепископу Кириллу Иерусалимскому, который жил в IV веке. О святителе известно немного, но сохранившиеся тексты описывают его как благочестивого христианина.

Родившись в семье, следовавшей заветам Иисуса Христа, он рано принял иночество. Священнослужители заметили его частые посты, усердные молитвы и любовь прихожан. Вскоре его назначили пресвитером, а затем – архиепископом Иерусалима.

Как архиепископ, он заботился о жителях города. В период голода он распродавал свое имущество, чтобы купить хлеб для горожан. Однако его борьба с ересью не нравилась светской власти, и Кирилла трижды ссылали. Вернуться к служению ему удалось только при правлении Феодосия Великого – последнего христианского императора единого Римского государства.

Народный календарь: Кирилл – дери полоз

Праздник, посвященный архиепископу Кириллу Иерусалимскому, в России называли Кирилловым днем или просто Кириллом. В народе также существует необычное название «Кирилл – дери полоз», которое объясняется довольно просто.

Как правило, к 31 марта снег уже сходил, и ездить на санях становилось невозможно. Даже в тех местах, где еще оставался снежный покров, это было небезопасно. Существовала угроза не только для полозьев, но и для жизни. Поэтому крестьяне посвящали этот день домашним делам, готовясь к предстоящей посевной.

Кирилл – дери полоз: что можно делать

Утро Кириллова дня начиналось с посещения церкви. Зажигая свечи, люди с благодарностью вспоминали архиепископа, посвятившего свою жизнь служению Иисусу Христу. У святителя просили помощи в делах, связанных с хозяйством, здоровьем, воспитанием детей и будущим урожаем.

Думая о будущем урожае, люди начинали «договариваться» с землей. Природу задабривали восхвалениями, песнями и хороводами. Земля не оставалась в долгу. В это время в лесу можно было найти березовый сок и мать-и-мачеху.

Это растение, известное своими целебными свойствами, использовали для сохранения молодости и красоты. Хорошей приметой в Кириллов день считалось умывание с настоем из мать-и-мачехи. Девушки верили, что после такой процедуры от женихов не будет отбоя.

Знахари утверждали, что Кириллов день – это идеальное время для избавления от недугов. Они говорили, что если начать лечение в этот день, то вскоре здоровье улучшится, и болезнь отступит.

В Кириллов день хозяйки занимались генеральной уборкой. Считалось, что в это время просыпается домовой, который не терпит беспорядка, поэтому тщательно чистили углы, вытирали пыль и мыли полы.

Кириллов день: народные приметы

Приметы этого праздника в основном связаны с природой. К этому времени она оживала и настраивалась на весенний лад. Старцы отправлялись в лес, чтобы проверить, покрылся ли орешник сережками. Если находили их, радовались, так как это означало, что серьезных заморозков больше не будет.

Если в воздухе слышен комариный писк, люди понимали, что скоро наступят теплые дни с солнцем. Если же в воздухе много мошкары, знали, что летом грибы можно будет не собирать – придется косить. Главное, чтобы хватило сил.

Наши предки грустили, если в Кириллов день снег был рыхлым, так как это предвещало плохой урожай. Однако радовались, если видели лебедей, которые приносят тепло. Также радовались и грачам – они прилетали одними из первых. «Увидел грача – весну встречай», «Грач на горе – весна на дворе», – говорили в старину.

Кириллов день: чего нельзя делать

В Кириллов день люди старались оставаться ближе к дому и избегать незнакомцев. Даже знакомым не особенно радовались. Старцы, к мнению которых прислушивались, утверждали, что в этот день под видом странников или друзей в дом могут проникнуть нечистые силы. В это время запрещалось:

Ходить в гости – есть опасение, что можно оставить удачу и везение.

Одалживать и брать в долг деньги – это может привести к обнищанию.

Рассказывать за столом о чужих недостатках – можно поперхнуться, а это опасно.

Брать и носить чужие вещи – недобрые люди могут передать свои проблемы и неурядицы.

Доедать еду из чужих тарелок, пользоваться чужими чашками – можно получить чужие недуги.

Стричь ногти – есть опасность укоротить жизнь.

В Кириллов день также запрещалось пересчитывать куриные яйца. Старцы говорили, что после этого куры-несушки могут заболеть. Поэтому о куриных яйцах лучше было забыть.