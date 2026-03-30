Может ли сильный смех вызвать обморок?

Дом и сад
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли сильный смех вызвать обморок?

Существует мнение, что сильный смех способен вызвать обморок. Так ли это на самом деле?

 

Вероятность такого события действительно существует, хотя и невелика. Как указывает врач-терапевт Ирина ВАСИЛЕВИЧ, интенсивный смех может привести к резкому снижению артериального давления, что, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, теоретически может вызвать обморок. Однако такие случаи, как правило, не представляют опасности для жизни, и человек обычно приходит в сознание в течение нескольких минут без необходимости в посторонней помощи.

Американский кардиолог Тодд КОЭН также подчеркивает, что смех может вызвать внезапный спазм голосовых связок, известный как ларингоспазм или удушье. Это состояние может возникнуть, если человек не получает достаточное количество кислорода во время смеха. Тем не менее, подобные случаи являются исключительными.

