Делится своим опытом дачник и агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.
Если береза активно выделяет сок, то лето обещает быть дождливым.
Если береза распустилась раньше ольхи, нас ждет солнечное лето; в противном случае - холодное и дождливое.
Когда соловей начинает петь на голых деревьях, это предвещает хороший урожай плодовых.
Первый гром при северном ветре указывает на холодную весну, восточном - на сухую, западном - на дождливую, а южном - на теплую.
Если ранней весной молния сверкает, но грома не слышно, можно ожидать сухое лето.
Начало сокодвижения у кленов говорит о наступлении теплой погоды.
В апреле ясные ночи часто заканчиваются заморозками.
Синие облака в апреле предвещают тепло и дожди.
Если днем жарко, а ночью прохладно, это к хорошей погоде.
Когда солнце садится в красную переливающуюся зарю, следует ожидать сильного ветра и возможного дождя.
Если утром было облачно, а к полудню прояснилось и появились облака, значит, нас ждет солнечная погода.
