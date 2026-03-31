Что ожидать дачнику в апреле: народные приметы 0 140

Дом и сад
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что ожидать дачнику в апреле: народные приметы

Делится своим опытом дачник и агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.

 

Если береза активно выделяет сок, то лето обещает быть дождливым.

Если береза распустилась раньше ольхи, нас ждет солнечное лето; в противном случае - холодное и дождливое.

Когда соловей начинает петь на голых деревьях, это предвещает хороший урожай плодовых.

Первый гром при северном ветре указывает на холодную весну, восточном - на сухую, западном - на дождливую, а южном - на теплую.

Если ранней весной молния сверкает, но грома не слышно, можно ожидать сухое лето.

Начало сокодвижения у кленов говорит о наступлении теплой погоды.

В апреле ясные ночи часто заканчиваются заморозками.

Синие облака в апреле предвещают тепло и дожди.

Если днем жарко, а ночью прохладно, это к хорошей погоде.

Когда солнце садится в красную переливающуюся зарю, следует ожидать сильного ветра и возможного дождя.

Если утром было облачно, а к полудню прояснилось и появились облака, значит, нас ждет солнечная погода.

Читайте нас также:
