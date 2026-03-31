Какие работы следует выполнять в весеннем саду в первую очередь?

Дата публикации: 31.03.2026
На даче сейчас много дел. Какие из них необходимо выполнить в первую очередь в саду?

 

Установите ловчие пояса из гофрированной бумаги или картона, пропитанные раствором хлорофоса, карбофоса или керосина (10 г на 1 л воды), на стволы яблонь, чтобы защитить урожай от ползущих с земли вредителей.

Перед распусканием бутонов на плодовых деревьях проведите опрыскивание против вредителей настоем одуванчика или настоем сброженных сорняков. Также можно использовать 0,7%-ный раствор мочевины для обработки.

Когда на листьях красной смородины появятся малиновые вздутия, это свидетельствует о наличии красногалловой тли. Обработайте кусты раствором питьевой или кальцинированной соды (3 столовые ложки на 10 л воды).

Во время распускания листьев на яблонях проведите первый обильный полив (6 ведер под молодые яблони, 12-15 ведер под взрослые). В условиях сухой погоды поливайте ягоды, молодые овощи и зелень, так как их корни располагаются на глубине 10-25 см и быстро пересыхают.

Периодически опрыскивайте яблони хвойным экстрактом, настоем сорняков или хвойных игл для дезориентации вредителей.

