Действительно ли лучше размещать смартфон на столе или тумбочке экраном вниз?

Эксперты в области технологий утверждают, что такое размещение может способствовать увеличению срока службы мобильного устройства.

Мастер по ремонту телефонов Валерий ЗАХАРЧЕНКО приводит следующие доводы: «Считается, что такое положение более безопасно для выступающей камеры, так как она меньше подвержена механическим повреждениям и риску царапин.

Кроме того, экран будет меньше нагреваться. Также, если положить телефон экраном вниз, можно сэкономить заряд батареи, поскольку многие современные устройства оборудованы датчиками освещенности, которые предотвращают включение экрана, когда телефон находится в таком положении».