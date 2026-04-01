Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно выращивать бобы?

Дом и сад
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно выращивать бобы?

Бобовые растения являются холодостойкими и влаголюбивыми, они успешно развиваются на различных типах почвы, за исключением песчаных, заболоченных и кислых.

 

Семена начинают прорастать при температуре 3-4°C, а всходы и взрослые растения могут переносить заморозки до -4°C. Оптимальная температура для их роста составляет 17-20°C.

Сеять семена рекомендуется ранней весной, также возможно посев под зиму. Высев производят рядовым способом с междурядьями 50-60 см и двухстрочным ленточным методом, где расстояние между лентами составляет 60 см, а между рядами — 20-30 см. Расстояние между растениями в ряду должно быть 10-15 см, а глубина заделки — 6-8 см. На дачных участках бобы можно высаживать в рядах картофеля или огурцов.

Сбор зеленых бобов осуществляется в 3-4 этапа с интервалами в 8-10 дней.

По своей питательной ценности бобы превосходят многие другие овощные культуры. В сухих семенах содержится белок, а в недозрелых — витамины С, В1, В2, никотиновая кислота и аминокислоты, которые хорошо усваиваются организмом.

В пищу употребляют молодые незрелые семена в отваренном виде (в сыром они токсичны) с маслом и горчицей. В восковой и полной спелости бобы используют для приготовления супов, гарниров и винегретов, а также консервируют.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео