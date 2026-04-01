Анализируя погодные условия в вашем регионе за последние годы, можно заметить, что почва созревает не всегда в одно и то же время.

Весна может наступить с задержкой на две-три недели или, наоборот, раньше, и в последнем случае почва также успевает прогреться быстрее. Посев в холодную почву не только приводит к разреженности всходов, но и требует дополнительных затрат на уход за растениями и почвой.

После перекопки влажная почва сильно уплотняется, затрагивая не только верхний, но и подпахотный слой. Это требует значительных усилий для обеспечения верхнего слоя кислородом, который необходим как корням, так и почвенным микроорганизмам. Уплотнение почвы также увеличивает её сопротивление проникновению корней, снижает общую и некапиллярную пористость, ухудшает водный, воздушный, питательный и тепловой режимы. Многократное рыхление почвы в течение вегетационного периода не может исправить ошибки, допущенные при весенней подготовке.

Чтобы определить, готова ли почва к обработке, выполните следующий тест: возьмите горсть земли, сожмите её в кулаке и бросьте с уровня груди. Если земля упала комом, значит, копать рано; если рассыпалась в пыль — она пересохла; а если ком слегка развалился, то пора начинать копку и посев.