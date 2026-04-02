3 апреля в православных храмах вспоминают епископа Кирилла Катанского, который жил на Сицилии в I-II веках. Святой Кирилл, будучи учеником апостола Петра, был благочестивым и мудрым христианином, который заботился о православии. Всевышний наделил его даром чудотворения, который он использовал для помощи людям.

Народный календарь: Кирилл Катаник

Праздник, посвященный епископу Кириллу Катанскому, известен как Кирилл Катаник или Кириллов день. Второе название не требует объяснений, так как оно очевидно. Однако первое «имя» нуждается в разъяснении.

Дело в том, что 3 апреля (21 марта по старому стилю) наши предки считали последним днем, когда можно было кататься на санках. После этого санки следовало почистить, высушить и убрать до следующей зимы. Чтобы успокоить детей, которые не хотели расставаться с зимними забавами, родители говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес».

Чтобы отвлечь ребятню, им предлагали новые игры, соответствующие весеннему времени. Например, игру «в кувшинчик». Правила этой забавы были простыми, и представители старшего поколения, выросшие в советские времена, наверняка их помнят.

Один из игроков брал мяч и начинал его отбивать об пол или землю, произнося: «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Петенька (или Васенька, или Коленька и т. д.), лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мяч и продолжить игру.

Кирилл Катаник: что можно делать

В Кириллов день было принято менять валенки на более подходящую обувь. В городах носили сапоги и ботинки, а в селах – лапти. Однако, поскольку эта обувь была легкой и не всегда подходила к переменчивой весенней погоде, крестьяне считали необходимым «сделать» защиту от болезней.

Для этого использовали горячую печную золу и уголь, заворачивая их в платок и прикладывая к больным местам. В некоторых регионах существовали иные способы «профилактики» и «лечения» простудных заболеваний. Например, больных лечили водой, в которой стирали одежду. Также был способ, когда больному предлагали поцеловать корову, полагая, что животное поделится своими силами, и болезнь отступит.

Поверья, связанные с водяными

Наши предки верили, что в Кириллов день пробуждаются водяные – духи, обитающие в водоемах и омутах, считающиеся их хозяевами. Водяные изображались как древние старцы с выпученными глазами и рыбьими хвостами. Признаком духов считались красные рубахи, густые бороды и зеленые усы. Считалось, что они покрыты тиной и от них исходит запах болота.

Из-за опасений разозлить злых духов в Кириллов день старались не тревожить воду. Не стирали белье, не бросали камни в реки и избегали приближения к открытым водоемам. Люди знали, что если рассердить водяного, можно навлечь на себя множество бед.

Кирилл Катаник: народные приметы

Наши предки, внимательно следившие за погодой, знали: если в Кириллов день зацветет мать-и-мачеха, это к потеплению. Если на восходе видны желтые лучи, это предвещает хорошую погоду. Если в лесу много березового сока, лето будет дождливым. Если в Кириллов день птицы купаются в лужах, погода в ближайшие дни будет солнечной и теплой.

Кирилл Катаник: что нельзя делать

Одна из примет Кириллова дня связана с небом и звездами. В это время наши предки боялись смотреть вверх. Этот страх был вызван поверьями, связанными с падающими звездами. Увидеть в Кириллов день такую звезду считалось дурным знаком, предвещающим смерть близкого человека. В этот день старцы запрещали:

Ссориться, провоцировать скандалы – это ухудшит отношения на долгие годы.

Стирать белье – к болезням и несчастьям.

Ложиться на чистое покрывало – придется надолго забыть о спокойном сне.