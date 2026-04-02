Зимой дачники мечтают о первых урожаях полезных и простых в уходе культур. Редис уверенно занимает одно из ведущих мест в списке сверхранних растений. Быстро насладиться сочной и витаминной редиской под силу даже начинающим огородникам. Какие сорта и гибриды помогут сократить время ожидания?

Слово агроному Петру Синьковскому:

— Сегодня существует множество сортов и гибридов редиса, которые отвечают двум важным требованиям: возможность сверхраннего посева и быстрый урожай. Однако выделить среди них «супер» варианты не так просто. Тем не менее, попробуем это сделать.

Два моих любимых сорта, названные 16 дней и 18 дней, зарекомендовали себя весьма хорошо. Заявленные сроки действительно соответствуют действительности, с небольшими колебаниями в пару дней. Речь идет о времени от посева до сбора урожая. За 16 дней можно получить довольно приличный урожай круглых корнеплодов ярко-красного цвета, весом около 20 г с умеренно острым вкусом. Сорт 18 дней порадует удлиненными цилиндрическими редисками, также весом до 18-20 г, но с сладковатым вкусом, без горечи. Оба сорта устойчивы к стрелкованию и неприхотливы в уходе. У сорта 18 дней корнеплоды могут стать рыхлыми и с пустотами, если не обеспечить достаточное количество влаги или если они подвергнутся сильным заморозкам (ниже -5 °C) более чем на пару дней.

Для тех, кто предпочитает более крупные корнеплоды, рекомендую сорт Диего. Он созревает немного дольше, чем первые два, но корнеплод достигает внушительных размеров — до 100 г, а по вкусовым качествам превосходит многие другие сорта и гибриды.

Также стоит отметить сорт Жара, который уже успел зарекомендовать себя. Его корнеплоды достигают массы до 50 г и созревают примерно через 20-25 дней после посева. Вкус у них приятно острый, а Жара является рекордсменом среди редиса по содержанию витамина С.

Любителям необычных цветовых решений подойдут сорта Белый зефир и Злата. Белый зефир, как следует из названия, дает белые корнеплоды. Он созревает быстро — за 20-25 дней, а вкус у него очень приятный, среднеострый. Этот сорт способен переносить заморозки и устойчив к недостатку влаги.

У Златы корнеплоды имеют золотистый цвет и напоминают мини-репу. Их масса небольшая — до 25 г, но вкус очень утонченный с разнообразными оттенками остроты. Созревает этот сорт дольше, чем ранее упомянутые — 28-30 дней, устойчив к стрелкованию и обладает хорошей лежкостью — без потерь во вкусовых качествах и внешнем виде может храниться до 10 дней.



