Британские исследователи приступили к редактированию генов картофеля. Их цель — изменить ту часть ДНК, которая отвечает за скорость размягчения клеток этого овоща. Зачем это нужно?

Лабораторные эксперименты агрономов были инициированы тем, что картофель готовится слишком долго. В результате в Великобритании наблюдается снижение продаж картофеля — люди не хотят тратить время на приготовление этого продукта. Теперь, благодаря эксперименту под рабочим названием «супер-окучка», процесс приготовления картофеля станет таким же быстрым, как варка макарон или риса. Если все пройдет успешно, сначала генноотредактированный (но не модифицированный!) картофель будет доступен для коммерческих предприятий, таких как производители чипсов, а затем поступит в массовую продажу.

Разработка агрономов также направлена на увеличение срока хранения картофеля. Все мы знаем, что поврежденный картофель быстро портится и имеет короткий срок годности. Это особенно критично для британских производителей, так как приводит к значительным финансовым потерям.

Ученые надеются, что небольшие изменения в определенной области гена в ДНК клубня приведут к созданию «картофеля мечты» — сорта, который будет долго сохранять товарный вид и свежесть, будет устойчив к болезням и вредителям, а также быстро готовиться.

Для достижения этой цели агрономы планируют использовать известный инструмент редактирования генов CRISPR, который позволяет вносить мутации без следов, так как внедренные РНК и белок в клетке быстро разлагаются. По словам ученых, этот метод открывает «беспрецедентные возможности для быстрого улучшения свойств картофеля».

Пока ученые работают над новым поколением картофеля, мы не рекомендуем «охотникам за углеводами» отказываться от привычного картофеля — у врачей есть конкретные рекомендации по этому поводу. Лучше немного подождать.