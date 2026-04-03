Исследования показывают, сколько смеха нужно для похудения

Дом и сад
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследования показывают, сколько смеха нужно для похудения

Американские ученые выяснили, насколько важен искренний смех и его влияние на процесс похудения. Группа исследователей из Медицинского центра университета Вандербильта в Теннесси провела эксперимент, который позволил точно определить, сколько энергии расходуется во время смеха.

 

В рамках исследования 90 студентов-волонтеров были приглашены для участия в эксперименте. Каждый из них находился в комнате, напоминающей стандартный гостиничный номер с телевизором. Участники смотрели отобранные фрагменты фильмов, вызывающие эмоциональные реакции. Вместо телевизора использовалась метаболическая камера, оснащенная приборами для измерения различных параметров состояния организма. Фиксировались объем вдыхаемого кислорода, выдыхаемого углекислого газа, сердечный ритм и звуки, издаваемые участниками.

Одним из ключевых выводов ученых стало то, что во время смеха организм сжигает на 20% больше калорий по сравнению с состоянием покоя. При этом активный смех чаще наблюдался у мужчин, в то время как женщины проявляли большую сдержанность в выражении эмоций, сообщает портал «Здоровое питание».

«Мы также решили выяснить, что произойдет, если активный смех будет длиться 10 или 15 минут в день. В результате выяснили, что в среднем сжигается до 50 калорий, хотя точные цифры варьируются в зависимости от размера тела и интенсивности смеха. При регулярном смехе можно сбросить до 2 кг в год. Однако смех должен быть действительно интенсивным, громким», — отметил Матей Бачовски, профессор Университета Вандербильта и руководитель исследования.

Такое удивительное воздействие смеха объясняется тем, что в процессе участвуют до 80 групп различных мышц, что делает смех неплохой физической нагрузкой. Кроме того, ученые отметили, что во время смеха уровень эндорфинов в крови увеличивается, что положительно сказывается на состоянии организма.

