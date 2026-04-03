В советской сказке Буратино выпил касторку и «наутро проснулся веселым и здоровым, как ни в чем не бывало». Однако на самом деле касторовое масло изготавливается из токсичного растения, представляющего опасность для здоровья человека. Так почему же раньше его использовали для лечения множества заболеваний, и куда пропала касторка в наши дни?

Что собой представляет касторовое масло?

Когда-то касторовое масло пользовалось огромной популярностью, с его помощью лечили множество недугов — от простуды до гепатита. Однако со временем мифы о его целебных свойствах были развеяны, и сегодня касторовое масло встречается в основном в составе мази Вишневского и различных натуральных средств для укрепления волос. В настоящее время касторка рекомендуется исключительно для наружного применения, хотя также известна как слабительное средство. Почему так произошло?

Касторовое масло получают из семян растения под названием клещевина, также известного как рай-дерево, дрисливый боб, турецкая конопля или рицина. Родиной этого кустарника считается Африка — касторку использовали еще в Древнем Египте, откуда она попала в Индию и завоевала популярность среди последователей аюрведы. Интересно, что название масла не связано с названием растения, из которого оно производится (на латинском языке ricinus означает «клещ»), а происходит от латинского castor, что переводится как «бобер». Говорят, такая путаница с названиями возникла из-за того, что запах семян клещевины был столь же отвратителен, как и аромат бобровой струи, которую также использовали в Средние века в медицине. С этим сложно не согласиться.

Польза и вред касторового масла

Существует мнение о пользе касторки, но важно учитывать один ключевой момент: клещевина — это ядовитое растение, способное вызывать тяжелые, а порой и смертельные отравления. Виной всему — содержащийся в семенах рицин — агрессивный белок, который проникает через клеточные мембраны и блокирует синтез белков, что приводит к гибели клеток. В результате страдают клетки легких, печени, почек, а также нарушается работа кишечной стенки. Фитотоксин рицин в 6000 раз более ядовит, чем цианистый калий!

К счастью, в процессе производства масла семена клещевины прессуются, обрабатываются паром и горячей водой, что практически сводит количество ядовитых веществ к нулю. Тем не менее, даже небольшое количество рафинированного касторового масла, употребленное внутрь, может вызвать быстрое очищение организма от токсинов, сопровождающееся диареей и рвотой. Такое «очищение» может привести к серьезному обезвоживанию: именно так итальянские фашисты пытали своих противников, насильно вливая касторку, чтобы те страдали от сильной диареи и умирали от обезвоживания.

Почему касторка была популярна в СССР?

Так почему же в советское время касторовое масло пользовалось такой популярностью? Вильям Похлебкин в своей книге «Кухня века» посвящает касторовому маслу целую главу: он утверждает, что настоящая касторка (с Карибских островов) была доступна только в царской России. В Советском Союзе в 1930-е годы касторку «подделывали», но делали это с умом — к небольшому количеству настоящего касторового масла, получаемого из Америки за валюту, добавляли до 90% высококачественного кунжутного или подсолнечного масла. Такая касторка действовала слабее, но в условиях нехватки растительного масла в магазинах пользовалась большим спросом у кулинаров — ее можно было приобрести в аптеке за копейки! Ужасный запах такого масла никого не останавливал.

Сегодня масло из семян клещевины продается в аптеках как слабительное средство, но чаще используется в качестве наружного средства — для лечения акне, ожогов, грибковых заболеваний ногтей, а также для стимуляции роста бровей и волос.



