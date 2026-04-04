Название «майолика» происходит от испанского острова Майорка (Мальорка), который играл ключевую роль в торговле с Италией и странами Магриба. Арабские купцы привозили сюда глиняные изделия, покрытые оловянно-свинцовой глазурью.

Искусно расписанные блюда, кувшины и вазы, будучи довольно дорогими, служили украшением парадных залов и высоко ценились. Особенно известными были работы гончаров из Египта, Вавилонии, Ирана и Азии.

Изготовлением майолики занимались мастера, обладающие не только выдающимся художественным вкусом, но и твердой рукой, так как роспись выполнялась по сырой глазури, нанесенной на стенки обожженного изделия, и даже малейшая ошибка могла испортить работу. После росписи керамику помещали в специальные печи для обжига, где глазурь сплавлялась с красками.

Итальянские мастера приобрели всемирную известность в начале XVI века, став законодателями мод в этом искусстве. Наиболее чистые цвета получались при использовании сине-зеленой и желто-коричневой краски, которые стали традиционными для итальянской майолики. Главными центрами производства стали города Фаэнца, Флоренция, Кафаджоло и Урбино. В это время также открылись мастерские по изготовлению майолики в Испании, Германии и Франции.