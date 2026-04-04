Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что такое майолика и чем она знаменита?

Дом и сад
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что такое майолика и чем она знаменита?

Майолика — это разновидность керамики, известная с эпохи неолита.

 

Название «майолика» происходит от испанского острова Майорка (Мальорка), который играл ключевую роль в торговле с Италией и странами Магриба. Арабские купцы привозили сюда глиняные изделия, покрытые оловянно-свинцовой глазурью.

Искусно расписанные блюда, кувшины и вазы, будучи довольно дорогими, служили украшением парадных залов и высоко ценились. Особенно известными были работы гончаров из Египта, Вавилонии, Ирана и Азии.

Изготовлением майолики занимались мастера, обладающие не только выдающимся художественным вкусом, но и твердой рукой, так как роспись выполнялась по сырой глазури, нанесенной на стенки обожженного изделия, и даже малейшая ошибка могла испортить работу. После росписи керамику помещали в специальные печи для обжига, где глазурь сплавлялась с красками.

Итальянские мастера приобрели всемирную известность в начале XVI века, став законодателями мод в этом искусстве. Наиболее чистые цвета получались при использовании сине-зеленой и желто-коричневой краски, которые стали традиционными для итальянской майолики. Главными центрами производства стали города Фаэнца, Флоренция, Кафаджоло и Урбино. В это время также открылись мастерские по изготовлению майолики в Испании, Германии и Франции.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео