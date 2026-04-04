Как правильно подготовить пуховик к хранению до следующего зимнего сезона? Можно ли его сложить, чтобы он не занимал много места в шкафу?

Да, пуховик (пальто с натуральным или искусственным наполнителем) можно сложить для хранения, отметила стилист Марина ЛОПУТЬ.

Однако прежде всего пуховик следует постирать самостоятельно или отдать в химчистку. Перед стиркой важно ознакомиться с информацией на этикетке изделия. Для стирки пуховиков подходят только бережные режимы: «деликатный», «ручной», «пуховое одеяло», «шерсть». Убедитесь, что температура воды не превышает 30-40 градусов, а отжим отсутствует или составляет 400-600 оборотов.

Если на этикетке указана только химическая чистка, лучше не рисковать и не стирать его в домашних условиях. Это чаще всего касается пуховиков с натуральным наполнителем.

Хранить куртки и пальто рекомендуется на плечиках в специальном чехле, изготовленном из спанбонда — прочного пористого материала, который позволяет изделиям «дышать».

Пуховики с искусственным наполнителем можно хранить в вакуумных пакетах для экономии места.

А вот пуховики с натуральным пухом следует вывернуть наружу и разместить в проветриваемой коробке или матерчатом мешке.