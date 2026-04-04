Психолог предложила рекомендации для повышения концентрации внимания

Дата публикации: 04.04.2026
Психолог Наталья Безгина выделила факторы, негативно влияющие на концентрацию внимания, среди которых — избыток информации.

 

По словам специалиста, мозг не успевает обрабатывать и систематизировать обилие информации, что приводит к быстрой усталости.

«Наличие нескольких социальных сетей на телефоне и постоянные уведомления перегружают ваш мозг, и даже если вы не приступали к работе, всё равно чувствуете усталость», — пояснила эксперт.

Чтобы избежать информационного перегруза, психолог рекомендует проводить информационный детокс: сократить время, проведенное в социальных сетях, отключить уведомления и установить фильтры для входящей информации.

«Устанавливайте таймеры для работы в социальных сетях — это поможет вам сэкономить энергию и сосредоточиться на действительно важном», — подытожила Безгина.

