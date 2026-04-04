Эксперт делится рекомендациями по выбору культур для посадки в середине весны.

Апрель — это время подготовки семян для различных овощей, цветов и деревьев. Агроном Наталия Крюкова объясняет, как правильно высаживать растения, чтобы обеспечить богатый и качественный урожай.

Овощи и зелень

Огурцы

Огурцы — это быстрорастущая культура. Чтобы уже через 3-4 недели насладиться первыми плодами, Наталия Крюкова рекомендует следовать нескольким простым правилам:

Если вы хотите получить урожай в кратчайшие сроки, лучше всего сначала вырастить рассаду. Огурцы предпочитают тепло и солнечный свет, поэтому важно следить за температурой, так как холод может замедлить их рост.

Эта культура плохо переносит пикировку, поэтому выбирайте сразу большие горшки объемом около 1-2 литров.

Если вы хотите наслаждаться свежими огурцами уже летом, лучше всего сразу высаживать семена в открытый грунт, но следите за температурой почвы — она должна быть не ниже 20°C.

Капуста

Капуста предпочитает холод и свет, поэтому ее можно сажать в открытый грунт практически сразу, но есть некоторые нюансы. Садовод делится следующими рекомендациями:

Если планируете использовать капусту для засолки, лучше всего высаживать семена в начале мая. Если же хотите есть ее летом, рекомендуется сначала вырастить рассаду, чтобы первый урожай появился уже в начале июля.

Капуста растет довольно быстро, примерно за неделю. Пересаживать ее в открытый грунт можно в начале мая, когда растения достигнут возраста 30-35 дней.

Для выращивания капусты отлично подойдет теплица. Днем можно выставлять горшки с растениями на солнце, а вечером заносить их домой, так как температура на улице может быть слишком низкой.

Базилик

По словам Наталии Крюковой, базилик обожает тепло. Эту культуру можно высаживать как через рассаду, так и безрассадным способом, различие заключается лишь в сроках посадки и скорости роста. Полноценные листья базилика можно ожидать уже через 30-35 дней. Семена следует сеять на глубину 1-2 см в предварительно увлажненную почву, с интервалом около 5 см между семенами. Базилик не требует особого ухода, это достаточно неприхотливая культура.

Цветы

Астры

Астры предпочитают холод и свет, поэтому идеальное место для их рассады — подоконник. Горшок должен быть не менее 10 см в глубину, а почва не должна содержать навоза, так как это негативно сказывается на росте астры.

Первые ростки появятся уже через 4-5 дней. Как только вы заметите листочки, можно будет проводить пикировку. К пересадке в открытый грунт астра будет готова, когда достигнет размера около 10 см.

Петунии

Петунии — это цветы, которые растут довольно медленно, около 2-3 месяцев, поэтому рассаду нужно готовить заранее. Оптимальное время для этого — конец марта или начало апреля. В процессе подготовки рассады петуний есть несколько нюансов.

Пикировка обязательна и должна проводиться, когда у петунии появится 2-3 небольших листочка. Также рекомендуется обрезать цветок, когда он немного вырастет, чтобы он стал более объемным и красивым. Удаляйте листья, которые нарушают симметрию или слишком длинные.

Петуния нуждается в подкормке, поэтому удобрения лучше вносить 1 раз в 2-3 недели, закладывая их под корень, чтобы микроэлементы лучше усваивались.

Петунию не обязательно высаживать в открытый грунт, так как чаще всего ее оставляют в горшках. Однако, если вы решите пересадить ее в сад, следите за температурой — она не должна быть ниже 25°C.

Плодовые деревья: яблони и груши

Яблони и груши обычно сажают либо поздней осенью, либо ранней весной. Чтобы подготовить деревья к посадке, необходимо выполнить ряд действий, которые помогут вырастить здоровый и плодоносный сад.

Перед посадкой корни деревьев нужно замочить на сутки в воде с добавлением калийной соли и стимулятора роста.

Лунка для посадки яблони или груши должна быть подготовлена заранее, желательно еще осенью.

Перед посадкой обрезайте корни деревьев, удаляя все омертвевшие и слишком длинные части, чтобы они быстрее прижились на новом месте.

После посадки вокруг корня необходимо уложить мульчу из травы, опилок, компоста или навоза, что поможет лучше удерживать влагу в почве.

«Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать красивый и урожайный сад, который будет радовать вас и ваших близких», — подводит итог эксперт.