Прежде всего, важно избегать заноса грязи в жилые помещения из двора (это касается частных домов. – Прим.). Для этого у входа следует установить скребок, о который посетители смогут очищать обувь от грязи. В прихожей необходимо разместить половик. Здесь все жильцы должны оставлять верхнюю одежду, а также грязную или мокрую обувь. Накопление вещей часто приводит к захламлению и загрязнению квартиры. Поэтому все ненужные предметы следует хранить в кладовой или другом нежилом помещении. Квартиру рекомендуется убирать ежедневно, иначе может накопиться много пыли, которая оседает на полу, мебели и вещах. Воздух в комнате постоянно движется и поднимает пыль, которую люди вдыхают. Это может негативно сказаться на здоровье. Пыль часто становится причиной заболеваний горла и легких.

Полы следует мыть не реже одного-двух раз в неделю. Влажной тряпкой необходимо протирать не только видимые предметы, но и темные углы, а также места за и под мебелью. Шкафы, сундуки и буфеты, которые трудно передвигать при уборке, рекомендуется устанавливать на ножках или деревянных подкладках, немного отступив от стены. Половую щетку следует обернуть влажной тряпкой, а веник – слегка смочить водой. В противном случае пыль будет лишь перемещаться с места на место, а не удаляться из помещения. Стены бревенчатого дома необходимо мыть теплой водой с мылом несколько раз в год.

Удобство на кухне

Кухня – это пространство, где хозяйка проводит значительное количество времени. Поэтому важно тщательно продумать ее планировку и правильно расставить кухонное оборудование. Размеры кухни могут варьироваться. Если кухня используется исключительно для приготовления пищи, достаточно площади в 5 кв. м, а если она также служит столовой, потребуется около 12 кв. м. Основные элементы кухонного оборудования – это рабочий стол, мойка и плита. Рабочий стол для удобства работы стоит делать высотой около 85 см, с нижней частью в виде шкафчика с полками и выдвижными ящиками под столешницей. Под ящиками можно разместить выдвижную доску, что позволит работать сидя.

Мойку удобно сделать в виде шкафчика. Над мойкой хорошо установить настенный шкафчик-сушку с решетчатым дном, через которое вода с тарелок будет стекать обратно в мойку. Перегородки, которые упираются в край оконного проема, или двери, вплотную приставленные к перегородке или стене, портят вид комнаты. В таких случаях необходимо оставлять от края не менее 10-15 см.

Рекомендация

Для борьбы с мухами, попадающими в комнаты, используют липкую бумагу и бумагу, пропитанную раствором мышьяка (так называемый «мухомор»). Такую бумагу можно изготовить самостоятельно. Лист «мухомора» кладут на тарелку и слегка смачивают подслащенной водой. «Мухомор» ядовит, поэтому не следует использовать его на кухне и в семьях с маленькими детьми. Использованные листы «мухомора» и погибших мух рекомендуется сжигать.

Секреты освещения

Солнечный свет играет важную роль для здоровья. Он улучшает самочувствие и повышает работоспособность. Недостаток солнечного света может способствовать возникновению таких заболеваний, как анемия и рахит у детей. Поэтому необходимо обеспечить доступ солнечного света в дом в течение всего дня – не ставить на подоконники большие цветы и другие предметы, а утром не забывать раздвигать шторы. Летом следует держать окна открытыми подольше, так как стекло почти не пропускает ультрафиолетовые лучи, которые положительно влияют на организм. Открытие окон также важно для хорошей вентиляции. В холодное время года необходимо несколько раз в день открывать форточки. Правильное освещение помогает сохранить зрение. Если в семье есть школьники, стол для занятий должен находиться у окна так, чтобы дневной свет падал с левой стороны. Лампу во время вечерних занятий также ставят слева. Обязательно нужен абажур, который защищает глаза от прямого попадания света. Грязные, запыленные стекла задерживают почти половину солнечных лучей, поэтому нужно постоянно заботиться о чистоте окон.

Кстати

Мыть окна можно следующим образом: намазать разведенным в воде мелом, смыть теплой водой, дать просохнуть, а затем вытереть чистой, сухой тряпкой. Чтобы зимой стекла не запотевали, можно поставить стакан с влагопоглощающим материалом – сухим торфом, древесным углем, опилками или небольшим количеством серной кислоты. Не рекомендуется завешивать окна плотными занавесками.