Существует распространенный миф о том, что основная часть домашней пыли — это наша кожа. Но что еще входит в состав этой пыли? Например, зимой, когда окна остаются закрытыми, откуда же берется пыль?

Удивительно осознавать, что пыль в вашем доме может содержать частички вашей кожи. Но насколько это правда?

Клетки кожи действительно являются частью «смешанной домашней пыли». В состав пыли входят также краска со стен, различные волокна, плесень, волосы, строительные материалы, пыльца, бактерии, вирусы, части тела насекомых, чешуйки кожи, зола, сажа, минералы и частицы почвы...

Этот перечень основан на исследовании пыли, проведенном в Канаде, где ученые собрали образцы пыли из 1025 домов, чтобы оценить уровень свинца. Безусловно, пропорции каждого компонента могут варьироваться в зависимости от конкретного дома. Например, в недавно построенном здании может быть много пыли от гипсокартона или других строительных материалов. В доме, расположенном рядом с оживленной дорогой, вероятно, будет больше загрязняющих веществ, поступающих из автомобильных выхлопов, по сравнению с домом в лесной местности.

Что касается кожи, то люди присутствуют в каждом доме. Согласно исследованию, проведенному в 2009 году, 60% пыли образуется внутри помещений, тогда как 40% — это частицы, попадающие снаружи. Однако эти 60% не состоят исключительно из кожи. Действительно, люди теряют значительное количество клеток кожи. По данным Американского химического общества, средний взрослый человек теряет около 500 миллионов клеток кожи ежедневно, что составляет от 0,03 до 0,09 г кожных чешуек в час.

Тем не менее, не все омертвевшие клетки кожи остаются на полах вашего дома. Многие из них смываются в канализацию во время купания или душа, а другие попадают на одежду и в конечном итоге удаляются в стиральной машине. Поэтому кожа не является основным компонентом домашней пыли.