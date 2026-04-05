Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как далеко могут улететь шарики, наполненные гелием?

Дата публикации: 05.04.2026
На тысячи километров.

 

Эластичные шарики, поднимаясь в воздух, начинают раздуваться из-за снижения внешнего давления на высоте. Это приводит к тому, что они продолжают восходить, пока не лопнут на высоте нескольких километров.

Шарики с нерастяжимой оболочкой поднимаются до уровня, где плотность воздуха становится сопоставимой с плотностью гелия внутри, и затем движутся по направлению ветра. Однако со временем гелий начинает просачиваться наружу, и шарик опускается. Если на высоте шар попадает в струйное течение, он может улететь на тысячи километров в восточном направлении.

Например, в 2006 году шар с запиской, запущенный в Великобритании, был найден в Ираке почти через месяц после запуска.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео