Эластичные шарики, поднимаясь в воздух, начинают раздуваться из-за снижения внешнего давления на высоте. Это приводит к тому, что они продолжают восходить, пока не лопнут на высоте нескольких километров.

Шарики с нерастяжимой оболочкой поднимаются до уровня, где плотность воздуха становится сопоставимой с плотностью гелия внутри, и затем движутся по направлению ветра. Однако со временем гелий начинает просачиваться наружу, и шарик опускается. Если на высоте шар попадает в струйное течение, он может улететь на тысячи километров в восточном направлении.

Например, в 2006 году шар с запиской, запущенный в Великобритании, был найден в Ираке почти через месяц после запуска.