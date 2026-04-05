Какова ценность баобаба?

Дом и сад
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Он является источником пищи и различных материалов.

 

Баобаб, известный также как адансония (Adansonia digitata), получил свое название в честь французского ботаника Мишеля Адансона. Это растение отличается долгожительством: его возраст может достигать 2–3 тысяч лет, а некоторые биологи утверждают, что некоторые экземпляры живут до 4–5 тысяч лет. Подтвердить или опровергнуть эти данные сложно, поскольку у баобабов отсутствуют годовые кольца, позволяющие точно определить их возраст.

Толстая кора скрывает мягкие и пористые ткани, которые в сезон дождей способны удерживать значительное количество воды, действуя как губка. Из-за рыхлости внутренних тканей, винтовочная пуля легко пробивает это гигантское дерево саванны.

Во время засухи потеря влаги приводит к уменьшению объема дерева: оно сбрасывает листья и быстро покрывается крупными цветами диаметром до 20 сантиметров. Наблюдать за этой красотой лучше издалека, так как белые цветы баобаба источают неприятный гнилостный запах, который привлекает только насекомых и летучих мышей, опыляющих деревья. Позже образуются блестящие черные плоды, напоминающие огурцы.

Баобаб имеет значительное пищевое и промышленное значение для человека. Из коры изготавливают веревки, древесину используют для создания лодок и бумаги, а листья и плоды употребляют в пищу. Дупла, расположенные у корней, часто служат укрытием, а те, что ближе к кроне, используются как колодцы.

Животные также едят красную сочную мякоть баобабов, обладающую имбирным привкусом, которая является любимым лакомством обезьян. Слоны, в свою очередь, могут съесть баобаб целиком, включая листья, ветви и даже ствол.

