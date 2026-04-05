Какова разница между 4K и 8K для человеческого зрения? 0 274

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Некоторые современные высококачественные телевизоры предлагают разрешение 8K UHD, которое в два раза превышает стандарт 4K. Действительно ли качество изображения на таких телевизорах вдвое лучше, чем на 4K?

 

Ответ на этот вопрос у нас есть. Насколько лучше будет восприниматься изображение, зависит от двух факторов: размера вашего телевизора и расстояния, с которого вы его смотрите. Преимущества 8K становятся наиболее заметными на больших экранах, если смотреть их с близкого расстояния.

На маленьком телевизоре преимущества будут практически незаметны, если вы смотрите его издалека. То же самое можно сказать о современных телевизорах 4K по сравнению с 2K (1920×1080 пикселей или «1080p») — они показывают себя лучше на больших экранах при близком просмотре.

На любом большем расстоянии от телевизора или при просмотре устройства с высоким разрешением вы не сможете отличить пунктирную линию от непрерывной. Это означает, что для экрана шириной 60 дюймов, просматриваемого с расстояния 150 сантиметров, предел разрешения нашего глаза составляет 4K. На этом расстоянии мы можем заметить разницу между HD и 4K, но любое увеличение до 8K не будет заметным.

Чтобы отличить 4K от 8K, нужно подойти вплотную к телевизору. Поэтому, если вы не планируете приобретать действительно большой экран или смотреть телевизор с очень близкого расстояния, вам вряд ли понадобится разрешение 8K. Разница по сравнению с 4K будет незначительной.

