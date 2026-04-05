Почему яблоки сорта «черный алмаз» так дороги и редки? 0 256

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему яблоки сорта «черный алмаз» так дороги и редки?

Яблоки редко ассоциируются с терминами «роскошные» или «экзотические». Это кажется самым обычным фруктом, который может расти практически везде. Однако сорт «черный алмаз» — это исключение.

 

Этот фрукт нечасто можно встретить в супермаркетах или на специализированных фермерских рынках, а его цена может превышать семь долларов за одно яблоко. Что же такого особенного в этом темном и загадочном фрукте, что оправдывает его высокую стоимость?

Что такое «черный алмаз»

Высокая цена на урожай объясняется строгими условиями его выращивания. «Черный алмаз», который на самом деле имеет темно-фиолетовый цвет, а не черный, относится к китайскому сорту яблок Хуа Ниу, произрастающим в удаленной горной общине Тибета.

Хотя яблоки сорта «Черный алмаз» (Black Diamond) выращиваются в Китае, они были выведены новозеландскими учеными, которые стремились создать сорт, способный хорошо переносить транспортировку. В результате получились плоды с сладким вкусом и легкой кислинкой.

Эти яблоки поглощают солнечные лучи на больших высотах в течение дня, а ночью подвергаются низким температурам. Именно этот резко меняющийся климатический цикл придает им характерный цвет. Несмотря на то, что они адаптированы к таким резким изменениям в течение суток, они не могут долго выдерживать температуру выше 26°C или ниже -1°C.

Эти уникальные условия делают их трудными для выращивания в других местах. Даже фермеры Гималаев испытывают трудности с уходом за этим сортом! Интересно, что яблони начинают плодоносить только через восемь лет, а сам сезон сбора урожая длится всего два месяца в году.

Плоды содержат высокую концентрацию глюкозы, что делает их слаще многих распространенных сортов.

5 интересных фактов о яблоках «черный алмаз»

«Черный алмаз» — это зимний сорт яблок, который созревает в конце лета или начале осени и может храниться до весны.

Яблоки «черный алмаз» подходят людям с аллергией на другие сорта яблок, так как этот сорт считается гипоаллергенным.

Исследования показывают, что регулярное употребление яблок сорта «черный алмаз» может снизить риск развития некоторых заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые болезни.

Пектин, содержащийся в этих яблоках, способствует нормализации работы кишечника и выведению токсинов из организма.

Плоды этого сорта богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процесс старения.

