Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно ухаживать за земляникой весной, чтобы не остаться без ягод

Дом и сад
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за земляникой весной, чтобы не остаться без ягод

Делится опытом агронома и дачника Александра ХОРОБРОВЦА.

 

- После того как вы очистите землянику, уделите внимание оздоровлению оставшихся растений и избавлению их от вредителей.

Вы, вероятно, замечали на нижней или верхней стороне листьев, а также у основания цветочных кистей или на завязях пенистую, слюнообразную жидкость. Создается впечатление, что кто-то плевал на участок. Осторожно раздвиньте эту пену, и вы увидите, как желтоватая личинка слюнявки-пенницы, словно блоха, выпрыгнет оттуда. Она питается соком листьев, цветоносов или завязей, что, конечно, не способствует повышению урожайности.
Собранные ягоды следует немедленно поместить в холод.

Кроме того, малинно-земляничный долгоносик может полностью уничтожить ваш урожай. Одна самочка, если условия для нее благоприятны, откладывает яйца в пяти десятках бутонов и подгрызает цветоножки. В каждом бутоне находится личинка. Жучок зимует под растительными остатками, а весной вновь начинает свою разрушительную деятельность.

Для борьбы с долгоносиком рекомендуется провести две обработки карбофосом (10%-ный концентрат эмульсии или 10%-ный смачивающийся порошок в расчете 10-15 г на 10 л воды) — за неделю до цветения и сразу после сбора урожая. Однако, чтобы избежать применения химических средств, можно осенью провести рыхление почвы: куколки окажутся глубже в земле и погибнут.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео