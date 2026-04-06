- После того как вы очистите землянику, уделите внимание оздоровлению оставшихся растений и избавлению их от вредителей.

Вы, вероятно, замечали на нижней или верхней стороне листьев, а также у основания цветочных кистей или на завязях пенистую, слюнообразную жидкость. Создается впечатление, что кто-то плевал на участок. Осторожно раздвиньте эту пену, и вы увидите, как желтоватая личинка слюнявки-пенницы, словно блоха, выпрыгнет оттуда. Она питается соком листьев, цветоносов или завязей, что, конечно, не способствует повышению урожайности.

Собранные ягоды следует немедленно поместить в холод.

Кроме того, малинно-земляничный долгоносик может полностью уничтожить ваш урожай. Одна самочка, если условия для нее благоприятны, откладывает яйца в пяти десятках бутонов и подгрызает цветоножки. В каждом бутоне находится личинка. Жучок зимует под растительными остатками, а весной вновь начинает свою разрушительную деятельность.

Для борьбы с долгоносиком рекомендуется провести две обработки карбофосом (10%-ный концентрат эмульсии или 10%-ный смачивающийся порошок в расчете 10-15 г на 10 л воды) — за неделю до цветения и сразу после сбора урожая. Однако, чтобы избежать применения химических средств, можно осенью провести рыхление почвы: куколки окажутся глубже в земле и погибнут.