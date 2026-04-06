Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насколько полезны консервированные овощи по сравнению со свежими?

Дом и сад
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
В настоящее время цены на свежие овощи достигли рекордных значений, и такая ситуация продлится до лета. Можно ли заменить их более доступными консервированными вариантами? Отказ от природных даров может быть опасен: ВОЗ и ведущие медицинские организации рекомендуют употреблять не менее 0,5 кг овощей в день для поддержания здоровья.

 

Сохранение в банке

Неожиданно, но в консервированных овощах сохраняется большинство витаминов и полезных веществ. Это подтвердило исследование, проведенное немецким Институтом Фрезениуса, который является крупнейшим центром сертификации и контроля качества продуктов.

В ходе исследования сравнили содержание витаминов и минералов в блюдах, приготовленных из свежих и консервированных овощей. Удивительно, но по многим показателям консервы оказались более полезными. Таким образом, частичный переход с свежих овощей на консервированные может помочь сэкономить деньги, не нанося вреда здоровью.

Лидеры среди овощей

В соревновании овощей наилучшие результаты показали томаты в собственном соку и квашеная капуста. Им немного уступают зеленый горошек, различные виды фасоли (включая бобы и стручковую фасоль), проростки, сладкая кукуруза, морковь, краснокочанная и кудрявая капуста (кале), а также овощные смеси (например, мексиканская смесь, минестроне и т.д.). Однако последние по содержанию полезных веществ уже не превосходили блюда, приготовленные из свежих ингредиентов.

Как правило, в консервах содержится на 1-4% больше витаминов и минералов. Но по некоторым показателям консервы значительно опережают свежие овощи. Например, в 200-граммовой порции консервированных томатов содержится 2,6 мг ликопина, тогда как в свежих только 0,6 мг — в четыре раза меньше. Также в консервах оказалось значительно больше витамина С и бета-каротина. В квашеной капусте количество аскорбиновой кислоты также было значительно выше.

Замедление распада в банке

Как это возможно? Овощи перед консервированием находятся в идеальном состоянии — они спелые, свежие и только что собраны с грядки, что обеспечивает максимальное содержание витаминов. При термической обработке часть витаминов теряется, но в герметичной банке они как бы «замораживаются», и витамины с другими полезными веществами не разлагаются. Это происходит благодаря защите от кислорода и света, которые являются основными факторами, разрушающими витамины в обычных необработанных овощах.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео