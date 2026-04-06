Врач Александр Мясников поделился рекомендациями по мониторингу здоровья, подчеркивая, что это не так сложно — достаточно регулярно проходить диспансеризацию, осматривать себя в зеркале и использовать сантиметр, тонометр и весы.

Внешний осмотр

Важно периодически оценивать свое состояние в зеркале — обращайте внимание на симметрию тела, наличие новых пятен или родинок. «Осматривайте себя с одной стороны, затем с другой, не забывая при этом втягивать живот. Возьмите сантиметр — это незаменимый инструмент. Измерьте талию: у мужчин она не должна превышать 102 см, а у женщин — 80 см», — пояснил Мясников.

При этом стоит отметить, что женщины чаще беспокоятся о стройности и внешнем виде, в то время как мужчины менее внимательны, полагая, что их вес в норме. На самом деле это может свидетельствовать о том, что здоровье под угрозой, добавил врач.

Необходимо также рассчитать индекс массы тела. «Это важный показатель, при превышении которого значительно увеличиваются риски гипертонии и онкологических заболеваний», — добавил Мясников.

Следите за родинками на теле, особенно новыми, и обращайте внимание на изменения в их размере и форме. Также важно проверять ногти, так как подногтевая меланома может проявляться именно там. Если ноготь посинел, но не из-за травмы, это тревожный знак.

Обязательно осматривайте полость рта на наличие образований, приподнимите язык и внимательно изучите его.

Обратите внимание на различные складки на теле — под грудью, под мышками. Если, например, под грудью появляется коричневая вельветовая полоса и кожа становится шершавая, это может указывать на диабет или онкологию. «Вы должны хорошо знать свое тело, особенно в тех местах, которые не всегда на виду — это волосистая часть головы и различные складки, это очень важно», — предостерег медик.

«На самом деле это классика жанра — мы помним марку машины, но не знаем основных показателей своего здоровья. Вы должны знать уровень холестерина и глюкозы — например, показатель 5,7 уже говорит о предиабете, и необходимо сдавать анализ на гликозилированный гемоглобин. Давление можно измерять дома, также важно следить за пульсом. В настоящее время актуально также измерять уровень кислорода в крови», — добавил врач.

Сердцебиение

Доктор отметил, что знание своего пульса — это так же важно, как молитва «Отче наш». Также следует следить за тем, как быстро пульс возвращается к норме после физических нагрузок. «У вас может быть редкий пульс, но если вы поднимаетесь на 5-й этаж, он может достигнуть 100 ударов в минуту. У здорового человека через минуту он снизится до 80, а еще через минуту — до 70. А у человека с ранней сердечной недостаточностью пульс останется на уровне 100 дольше. Это важно понимать», — пояснил врач.

Следить за своим состоянием необходимо постоянно, чтобы потом не удивляться, что инфаркт или инсульт произошел неожиданно. На самом деле человек сам шел к этому на протяжении 20 лет, неправильно питаясь и не обращая внимания на изменения в своем здоровье, подытожил доктор.