Картофель предпочитает рыхлую и воздухопроницаемую почву, так как для полноценного роста и формирования клубней ему необходим доступ воздуха. Рыхлая структура почвы также снижает механическое сопротивление, с которым сталкиваются молодые клубни в процессе роста. В уплотненной почве клубни часто оказываются мелкими и неправильной формы, что особенно заметно на суглинистых и глинистых грунтах.

Поэтому рекомендуется проводить перекопку на глубину 25-28 см. Это способствует формированию более мощной и глубокой корневой системы, что позволяет растениям лучше справляться с засухой и накапливать больше влаги в почве. Если плодородный слой на участке недостаточен, переход к глубоким обработкам следует осуществлять постепенно, чтобы избежать значительного смешивания окультуренного слоя с неплодородной породой.

Участок с глинистой и суглинистой почвой, особенно в условиях избыточной влажности весной, полезно обрабатывать дважды: сначала, по мере подсыхания, рыхлить почву на глубину 12-15 см, а затем, перед посадкой, провести глубокую перекопку. При этом глубина обработки должна быть на 3-4 см меньше, чем при осенней перекопке, чтобы семена сорняков, органические удобрения и растительные остатки, закопанные осенью, не оказались на поверхности.

На песчаных и супесчаных почвах в сухую весну рыхление следует проводить без переворачивания пласта, чтобы максимально сохранить запасы влаги. Все работы по весенней подготовке почвы для картофеля и других культур должны выполняться своевременно и качественно. Важно следить за тем, чтобы почва имела нормальную влажность, хорошо крошилась и не прилипала, так как обработка переувлажненной почвы приводит к образованию неразрыхленных слоев, а пересохшей — к образованию глыб. В глыбистой почве клубни деформируются и теряют свои товарные качества.