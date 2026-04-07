Для успешного выращивания капусты недостаточно просто высадить рассаду в открытый грунт, регулярно поливать и подкармливать. Существует ряд секретов, которые помогут добиться больших и вкусных головок капусты.

Особое внимание следует уделить подготовке грядки для рассады. Эту работу лучше начинать еще осенью. Капуста предпочитает почву с нейтральным уровнем кислотности. Поэтому сначала необходимо измерить pH почвы, а затем, если потребуется, раскислить ее с помощью доломитовой муки или древесной золы. Делать это нужно осенью, так как внесение таких добавок весной может негативно сказаться на растениях.

Также важно правильно выбрать место для посадки капусты. Следует отдавать предпочтение возвышенным участкам, вдали от залегания грунтовых вод, поскольку капуста требует умеренного увлажнения. В то же время эта культура нуждается в достаточном количестве солнечного света. Постарайтесь найти на своем участке именно такой уголок.

Весной, за две недели до высадки капусты, необходимо перекопать грядки и удалить все сорняки. Перед посадкой важно убедиться, что температура почвы комфортна для сеянцев. Если весна выдалась холодной, можно укрыть почву специальным материалом. Высадку лучше проводить по заранее размеченным рядам — расстояние между ними должно составлять не менее 70 см, а между самими саженцами внутри ряда — не менее 50 см.