Лук. Одним из классических сочетаний является лук и морковь. Эти две культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Благодаря компактной форме лук можно использовать в междурядьях как дополнительную культуру. Он хорошо сочетается со свеклой, салатом, огурцами, земляникой, шпинатом, редисом и кресс-салатом. Вопрос о совместимости лука с капустой вызывает разногласия: некоторые считают, что лук положительно влияет на капусту и помогает отпугивать ее вредителей.

Лук не рекомендуется сажать рядом с фасолью, горохом и бобами. Также для него неблагоприятно соседство с шалфеем.

Морковь. Эта культура хорошо соседствует с множеством растений, прекрасно растет рядом с репчатым луком и шпинатом, а также гармонично сочетается с томатами, редисом, редькой, мангольдом, шнитт-луком, чесноком и салатом. Однако наиболее близким растением для моркови, с которым у нее существует взаимовыгодное сотрудничество, является горох. Рекомендуется окружать морковь такими культурами, как шалфей, табак и лук, чтобы отпугнуть морковную муху.

Враждебные соседи для моркови — укроп и анис.

Огурцы. Для огурцов подходящими спутниками являются низкокустовая и коловая фасоль, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, репчатый лук, шпинат, шнитт-лук, редис и фенхель. Наиболее положительное влияние на огурцы оказывают бобы, поэтому рекомендуется сажать их вокруг огуречных грядок. Самих огурцов советуют высаживать вокруг кукурузы, которая значительно выигрывает от такого соседства. Благоприятные травы для огурцов включают ромашку, укроп и огуречную траву.