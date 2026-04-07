Химические средства

Инсектициды являются наиболее эффективным средством в борьбе с тараканами. Они содержат одно или несколько ядовитых веществ. Препараты с несколькими активными компонентами более надежны, поскольку колония быстро адаптируется к одному из них. Эти средства доступны в различных формах, но наилучшие результаты показывают спреи и аэрозоли. Среди популярных вариантов можно выделить:

«Раптор»;

«Комбат»;

«Доктор Клаус»;

«Рейд».

Также существуют пасты и гели, которые наносятся на пути передвижения тараканов. Они переносят ядовитое вещество в свои гнезда, что приводит к заражению всей колонии.

Наиболее экономичным вариантом является мелок, изготовленный из инсектицидного порошка. Его также наносят на дорожки, по которым передвигаются тараканы. Пересекая линию мелка, насекомое отравляется и погибает. Мелки безопасны, однако их не следует использовать в местах, где есть контакт с пищей и посудой. Применение в домах с животными и детьми стоит исключить.

Народные методы

Если колония тараканов еще небольшая, можно воспользоваться народными средствами, которые безопасны для человека.

Нашатырный спирт обладает резким запахом, который является невыносимым для насекомых. Для приготовления раствора нужно развести одну чайную ложку нашатыря в литре воды. Этим составом следует обработать зараженные участки. При возможности можно мыть полы раствором. Процедуру рекомендуется повторять каждые 2-3 дня, не забывая о маске и перчатках.

С помощью борной кислоты можно изготовить приманки для тараканов. Для этого нужно скатать небольшие шарики из порошка и сырого желтка, добавив для привлекательности сахарную пудру или ванилин. Такие приманки, обработанные борной кислотой, будут губительны для насекомых, так как вещество разъедает стенки их желудка. Однако следует помнить о безопасности — приманки нужно раскладывать в местах, где замечены тараканы, но так, чтобы дети и животные не могли до них добраться.

Простым способом являются ловушки. Для этого можно использовать банку, коробку или другую емкость с достаточной глубиной. Стенки стеклянной банки можно смазать жиром, чтобы таракан не смог выбраться, или обклеить внутренние стенки коробки двухсторонним скотчем — эффект будет аналогичным. Необходимо регулярно проверять ловушки, опустошать их и добавлять приманку.

Некоторые запахи неприятны для насекомых. Если разместить по дому предметы с резкими запахами, тараканы постараются покинуть ваше жилище. К таким запахам относятся чеснок, герань, мелисса, эфирное масло эвкалипта, бензин, лак, керосин и пижма. Однако с некоторыми из них, например, с бензином, лучше не затягивать — его запах может надоесть и людям.

Общие советы

Помимо всех перечисленных средств, не стоит забывать о простых рекомендациях, которые помогут сделать ваш дом менее привлекательным для тараканов.

Во-первых, уберите еду. Крупы, муку, сахар и другие продукты следует хранить в герметичных контейнерах. Мусорное ведро должно быть с крышкой, чтобы предотвратить доступ к отходам. Если у вас есть домашние животные, их корм на ночь также следует убирать.

Ограничьте доступ тараканов к воде. Если трубы где-то протекают, это может стать местом обитания колонии. Все влажные участки на кухне и в ванной после использования стоит насухо вытирать. Зубные щетки, губки и другие предметы следует хранить в герметичных пакетах и контейнерах.

Проведите генеральную уборку. Загляните под шкафы, особенно на кухне, за микроволновку и холодильник. Уберите все крошки. Не оставляйте грязную посуду в раковине, мойте ее сразу.

Закройте пути входа и выхода. У тараканов не должно быть мест, где они могут укрыться. Они любят прятаться в бытовой технике, поэтому стоит проверить ее изнутри и, по возможности, закрыть отверстия. Все щели в ванной и на полу следует заделать монтажной пеной или шпаклевкой.

Не забудьте предупредить соседей. Тараканы склонны к перемещениям, поэтому, если вы избавились от них в своей квартире, это не значит, что они исчезли. Скорее всего, они переберутся к вашим соседям, а через некоторое время, когда вы о них забудете, вновь вернутся. Для эффективной борьбы с тараканами недостаточно обработать только свою квартиру — рекомендуется провести дезинсекцию во всем подъезде или даже в доме.