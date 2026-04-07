Ученые выявили растения, которые «кричат» в стрессовых ситуациях

Дом и сад
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выявили растения, которые «кричат» в стрессовых ситуациях

Выяснилось, что стресс испытывают не только люди, но и растения.

 

Для достижения такого вывода международная команда исследователей провела эксперименты с растениями табака и томатов. Они разделили образцы: одна группа находилась в звуконепроницаемой акустической камере, а другая — в более шумной теплице. Сначала растения оставили без воды на несколько дней, а затем провели обрезку стеблей. О результатах исследования сообщило издание LADBible.

В результате эксперимента ученые установили, что в условиях нехватки воды и после обрезки стеблей растения испытывают стресс. Они сообщают об этом окружающим, издавая «крики». Эти звуки не являются тихими писками: в течение часа фиксировалось от 30 до 50 таких звуков с помощью установленного звукозаписывающего оборудования.

«Крики» наблюдаются не только у табака и помидоров, но также у винограда, пшеницы и кактусов. Человеческий слух не способен их уловить, так как частота звуков слишком высока.

