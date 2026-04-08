Задумывались ли вы, опускаете ли крышку унитаза перед смывом или оставляете её открытой? Новое исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Asan в Южной Корее, может изменить ваше мнение на этот счет!

Ученые давно установили, что при смыве унитаза в воздух поднимаются мельчайшие капли воды, а также частицы мочи, кала и патогенные микроорганизмы. Для того чтобы выяснить, насколько опасен смыв, в 2022 году исследователи из Университета Колорадо в Боулдере применили лазеры для анализа невидимого аэрозольного облака, образующегося при использовании коммерческого унитаза без крышки.

В результате они обнаружили, что при смыве формируется облако, которое движется со скоростью свыше 2 м/с и достигает высоты 1,5 м всего за восемь секунд.

С целью защиты пациентов в больницах и минимизации распространения бактерий, находящихся в унитазе, исследователи Медицинского центра Asan разработали автоматическое устройство для смыва, которое функционирует только при закрытой крышке.

«Необходимо использовать все доступные средства для борьбы с инфекциями, чтобы обеспечить максимальную безопасность и здоровье пациентов, особенно тех, кто находится в группе риска», — утверждает Джихай Парк, ведущий автор исследования.



Методология эксперимента

Для изучения распространения микробов, возникающих при смыве унитаза, авторы установили свое устройство в четырех туалетах больницы, которые использовались пациентами. В качестве контрольной группы использовались еще четыре унитаза без данного устройства. Восемь чашек Петри с агаром, предназначенных для культивирования микроорганизмов, были размещены сверху, спереди, по бокам и сзади унитаза.

Каждый унитаз был смыт один раз после предварительной очистки. Частицам, находящимся в воздухе, позволили осесть на поверхности чашек Петри с агаром в течение 90 минут. Чашки инкубировались в течение двух дней, после чего исследователи проанализировали, какие колонии бактерий образовались. В среднем на поверхностях вокруг унитазов с автоматическими смывными устройствами было зарегистрировано в два раза меньше колоний бактерий — 6 против 14 — по сравнению с унитазами без таких устройств.

Данное исследование подчеркивает важность закрытия крышки перед смывом и установки автоматических смывных устройств для снижения загрязнения поверхностей в ванных комнатах. В ближайшее время ученые планируют установить автоматические смывные устройства во всех туалетах больниц, а также аппараты для автоматической ультрафиолетовой дезинфекции, чтобы уменьшить риск распространения инфекций.