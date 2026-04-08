Как создать золото?

Дата публикации: 08.04.2026
На помощь приходит ядерная реакция.

 

Выясняется, что давняя мечта алхимиков о превращении простых металлов в золото вполне реальна. Однако это доступно лишь в рамках ядерной химии. В ядерном реакторе одни элементы могут трансформироваться в другие, например, уран превращается в плутоний, сера — в хлор, а железо — в никель. В таких условиях можно также «создать» искусственное золото.

Синтетическое золото было получено еще в 1947 году американскими учеными, и в подтверждение этого факта в Чикагском музее науки и промышленности хранится 35 мкг золота, полученного из 100 мг ртути.

Наиболее доступный метод производства искусственного золота включает радиоактивный распад некоторых изотопов соседних элементов, таких как ртуть и платина. Хотя превращение платины в золото экономически невыгодно, так как платина также является драгоценным металлом. Золото-197 (единственный стабильный изотоп золота) можно получить из ртути-197, которая испускает бета-лучи.

Тем не менее, все эти процессы являются крайне затратными и трудоемкими, дающими лишь незначительное количество «благородного металла», которое еще предстоит отделить от смеси нуклидов и непрореагировавших изотопов. В результате цена синтетического золота оказывается астрономически высокой, и обогатиться на его производстве не представляется возможным.

Кроме того, некоторые ядерные реакции приводят к образованию нестабильных изотопов золота, срок жизни которых составляет всего несколько дней. После этого радиоактивное золото, внешне не отличимое от природного, быстро превращается в ртуть.

