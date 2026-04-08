9 апреля в православных храмах вспоминают Матрону Солунскую, жившую в III-IV веках и пострадавшую за свою веру в Спасителя. В народном календаре этот день называется Матрена Настовица или Полурепица. В прошлом в это время проводили подсчеты остатков репы, чтобы понять, как дотянуть до нового урожая. Народные приметы подсказывали, как сохранить деньги и семейный уют.

9 апреля православные верующие отдают дань памяти великомученице Матроне Солунской, жившей на стыке III-IV веков. Она была рабыней, служившей иудейке по имени Павтила. Когда Павтила узнала, что Матрона, несмотря на запреты, тайно посещает церковь, она приказала избить ее и заточить в каморке, оставив умирать в одиночестве.

После смерти христианки слуги хозяйки сбросили ее тело с высокой скалы в море. Однако Павтила не успела долго радоваться своей победе: однажды, находясь на той же горе, откуда сбросили Матрону, она случайно оступилась и упала вниз.

Народный календарь: Матрена Настовица

На Руси праздник, посвященный великомученице Матроне Солунской, получил название Матрена Настовица. В это время наши предки занимались отбеливанием тканей, выкладывая их на землю, покрытую снегом, который в это время был настолько твердым, что его называли «наст».

У этого народного праздника были и другие названия: Полурепица, Матренин день и просто – Матрена. Второе название связано с одним из основных овощей, любимых в крестьянских семьях, а именно с репой. К 9 апреля (27 марта по старому стилю) остатки репы делили на две части: одну оставляли для посадки, а другую использовали для еды.

Репа ценилась не меньше картофеля. Люди знали, что она может накормить и исцелить. Уважение к этому овощу, обладающему целебными свойствами, передавалось из поколения в поколение. Хозяйки жарили, варили и парили репу. Поговорка «Проще пареной репы» пришла из давних времен. Овощу посвящены и другие пословицы:

«Голодному Федоту и репка в охоту».

«Репа – мясо, режь да ешь».

«Ешь хоть репу вместо ржи, а чужого не держи».

«Не всякий репку собирает».

«Хвалилась репа, что с медом хороша».

Целебный овощ также упоминается в известной русской народной сказке «Репка», которая начинается с простых строк: «Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может!». Что произошло дальше, знают как взрослые, так и дети.

Что следует сделать на Матрену Настовицу

Утро православные люди начинали с молебнов в храмах. Вспоминая великомученицу, они зажигали свечи и молились, размышляя о силе духа Матроны Солунской. К ней обращались за помощью в воспитании детей и исцелении от тяжелых недугов. У великомученицы просили поддержки в выращивании репы и хорошего урожая.

Святая помогает наладить домашние дела, умело вести хозяйство и укрепить семью. Праздник Матрена Настовица считался идеальным временем для домашних забот. В это время полагалось мыть полы, вытирать пыль, чистить кастрюли и избавляться от ненужных вещей. На Матрену Настовицу их выносили на улицу, а вечером разжигали костер, в который бросали весь этот хлам.

Матрена Настовица: народные приметы

Праздник, посвященный Полурепице, может рассказать о погоде. Обычно в это время реки проявляют свой характер: поднимаются и вздымаются, угрожая разливами и подтоплениями. «Щука лед хвостом разбивает», «Вешний ледок, что чужой порог – ненадежен», – говорили наши предки.

Некоторые сведения о погоде могли дать и чибисы, которых на Руси называли «настовицами». «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». Наши предки заметили: если на Матрену Настовицу эти птицы начинают кричать с вечера, следующий день будет ясным. Если же они летают низко, дождей еще долго не будет.

Матрена Настовица: что нельзя делать

В Матренин день строго запрещалось ссориться. Старцы предупреждали, что помириться будет сложно. На Матрену Настовицу также не рекомендовалось:

Лениться и бездельничать – в наказание придут болезни и нищета.

Менять постельное белье – это может «перевернуть» судьбу, и не всегда к лучшему.

Пустословить, вести разговоры ни о чем – это приведет к затяжным конфликтам.

На Матрону Настовицу наши предки советовали молодым: в этот день не стоит думать о ревности. Эти мысли могут разрушить жизнь влюбленным и тем, кто уже вступил в брак.