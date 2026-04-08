Собак, кошек и домашних коз обвинили в резком увеличении числа пожаров в жилых помещениях. Животные становятся причиной возгораний, играя с переключателями на газовых плитах, сообщает South China Morning Post.

Исследование, проведенное японским Национальным институтом технологии и оценки, выявило, что за последние десять лет как минимум 61 пожар в жилых домах произошел по вине домашних животных. Как сообщает издание, в последние годы в Японии наблюдается рост популярности газовых плит с кнопочным управлением. Этот фактор, в сочетании с увеличившимся числом домашних животных, оставляемых одних в квартирах в рабочее время, способствовал росту случаев возгораний в жилых помещениях.

Согласно данным компании по производству газового оборудования Paloma Co., около 90% пожаров, вызванных животными, связаны именно с газовыми плитами. Остальные инциденты произошли из-за того, что питомцы грызли открытые электрические провода или мочились на них.

В 2022 году пожарные не смогли справиться с огнем, охватившим квартиру в городе Кобе. В этом инциденте обвинили двух кошек, которые спровоцировали пожар и погибли в результате. Через несколько дней владелица зоомагазина в городе Тойота рассказала о том, что одна из собак, находившихся там, играла с плитой и устроила пожар, который нанес значительный ущерб зданию.

Институт призвал владельцев домашних животных в Японии перекрывать подачу газа к конфоркам, когда они оставляют своих питомцев одних дома, а также ограничивать доступ животных на кухни и в другие места, где они могут стать причиной возгорания.