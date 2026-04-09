С наступлением ранней весны на кустах крыжовника, черной смородины, ежевики и малины в садах и огородах начинают появляться первые вредители.

Для борьбы с ними садоводы прибегают к методу горячего душа — обливанию кустов кипятком. Эта процедура эффективно уничтожает спящих вредителей, а также помогает избавиться от спор мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Однако важно знать, как правильно проводить эту процедуру.

Как правильно выполнить горячий душ?

Например, чтобы защитить крыжовник от паразитов, необходимо ошпарить весь куст кипятком. Лучше всего проводить эту процедуру в период вегетативного покоя. Температура воды для обработки ягодных кустарников не должна превышать +80 градусов для крыжовника и смородины, а для малины достаточно +55…60 градусов.

В кипящую воду рекомендуется добавить медный купорос, марганцовку и каустическую соду в нужных пропорциях. Кипяток лучше всего пропускать через лейку с мелким ситечком, а затем распылять на ветви ягодного куста с помощью распылителя.

Кроме того, в это время обязательно нужно увлажнить почву под каждым обрабатываемым кустом.

Важно постоянно контролировать температуру воды, так как при слишком низких значениях эффект может отсутствовать, а при слишком высоких — есть риск обжечь растение.