Смекалка советских граждан помогала им в самых разных ситуациях, особенно в вопросах домашнего хозяйства. Полезные советы, которые могут пригодиться и современным умельцам, были популярны среди наших бабушек.

Мыло для защиты ногтей. В известных советских изданиях, таких как «Работница» и «Крестьянка», публиковались советы для трудящихся женщин. В одном из выпусков рекомендовалось натирать ногти сухим мылом перед работой на огороде. Считалось, что этот метод помогает защитить ногти от загрязнения землёй.

Чулки для хранения лука. Вот вам и оригинальный лайфхак! Луковицы помещали в капроновые чулки, завязывая узел после каждой головки. Это решение имело смысл: в такой «колбасе» овощи могли храниться до восьми месяцев, в то время как на подоконнике лук оставался свежим всего 30 дней.

Фольга для чистки украшений. Старшее поколение помнит, как советские граждане очищали серебряные изделия от потемнения. Сначала их обрабатывали смесью зубного порошка с лимонным соком. Затем в неглубокой миске укладывали фольгу, заливали кипятком, добавляли соль и оставляли украшения в самодельной «ванночке» на несколько часов. В результате кольца и цепочки вновь блестели, как новые.

Вантуз вместо ручки. Что делать, если ручка комода сломалась, а нужно срочно достать одежду? Ответ прост: возьмите вантуз, приложите его к выдвижному ящику и потяните. Дерево может поскрипеть, но поддастся.

Изготовление пружины из подручных материалов. Лайфхаки из советских журналов иногда звучали необычно. Например, в одном из номеров «Науки и техники» инженер делился, как зимой прикрепляет к ботинкам брусочки с шипами, чтобы не скользить на льду. В другом издании советовали нарезать лук или чеснок в маске для плавания, чтобы защитить глаза. Но были и более интересные идеи: тем, кто не мог найти пружину нужного размера, предлагалось изготовить её самостоятельно из отожженной проволоки. Леску нужно было намотать на болт определённого диаметра, раскалить на огне, а затем остудить в мыльной воде. Вот и весь секрет!