Почему в русском языке томаты именуются помидорами? 0 504

Дата публикации: 09.04.2026
Изображение к статье: Почему в русском языке томаты именуются помидорами?

Слово «помидор» в русском языке имеет итальянское происхождение.

 

На итальянском языке pomi d’oro — это множественная форма от pomo d’oro, что переводится как «золотое яблоко». Такое название возникло из-за того, что до конца XVIII века помидоры в Европе выращивались исключительно как декоративные растения, а их яркие и крупные плоды придавали им особую привлекательность.

Эти плоды не использовались в кулинарии, так как считались несъедобными и даже ядовитыми. Именно как декоративное растение помидор попал в Россию, вместе с ним пришло и его итальянское название. В большинстве европейских языков утвердилось название «томат» (tomato, tomate и т. д.), происходящее от слова «томатль», которым ацтеки называли это растение, введя его в сельское хозяйство.

