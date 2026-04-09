Основатель бренда велосипедов Дмитрий Колесник в интервью рассказал, как правильно подготовить велосипед к новому сезону.

По словам Дмитрия, многие велосипедисты предпочитают мыть свои двухколесные транспортные средства на автомойках. Однако в этом случае необходимо проявлять особую осторожность.

«Неосторожная очистка может привести к повреждению, например, элементов тормозной системы», — отметил эксперт.

Для безопасной очистки специалист рекомендует использовать обычную губку, а тормозные диски очищать с помощью специализированных средств.