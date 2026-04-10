10 апреля в православных храмах почитают преподобного Илариона Нового, жившего в VII-VIII веках. В народном календаре этот день известен как Илларионов день или Илларион — выверни оглобли. В старину в это время очищали пруды и прогоняли нечистую силу.

Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитский, жил на стыке VII и VIII веков. Известно, что он родился в 694 году. В молодости он вел затворнический образ жизни, посвящая время постам и молитвам. Пожилые монахи, знавшие его, всегда ставили его в пример для молодых иноков. Рано он был рукоположен в пресвитеры и назначен игуменом Пеликитского монастыря, расположенного недалеко от пролива Дарданеллы.

В писаниях говорится, что святой Иларион обладал даром чудотворения. Он призывал дождь, спасая поля от засухи, мог остановить град, угрожающий урожаю, и защищал поля от диких животных. Когда рыбаки не могли поймать рыбу, он наполнял их сети. Из историй известно, что он исцелял больных, особенно тех, кто страдал от слепоты.

Однажды святой вместе с иноками, живущими в монастыре, стал жертвой нападения. Это произошло в Великий четверг. По приказу военачальника Лаханодракона, преследующего иконопочитателей, его воины вторглись в Пеликитский монастырь во время Божественной литургии. 42 монаха были захвачены в плен и затем убиты. Оставшихся иноков подвергли пыткам. Преподобный Иларион скончался в муках. После него осталось множество духовных произведений, посвященных монашескому подвигу.

Народный календарь: Илларионов день

Праздник, посвященный преподобному Илариону Пеликитскому, называли Илларион — выверни оглобли, Илларионов день или просто — Илларион. Это событие считалось семейным, и день проводили в кругу близких.

Утром люди посещали церковь, где воздавали почести Илариону Пеликитскому. К святому обращались с просьбами о исцелении от болезней. Зная, что он помогает слепым вернуть зрение и избавляет от порчи, люди просили и об этом.

Илларионов день: что можно делать

Наши предки в Илларионов день занимались очисткой прудов и небольших водоемов. Это время считалось благоприятным для таких дел.

В этот день крестьяне отправлялись в лес, чтобы увидеть весенние цветы с необычным названием — мать-и-мачеха. Если они успевали расцвести, народ радовался, понимая, что лето будет хорошим. Мать-и-мачеху в этот день не собирали, зная, что она еще не набрала силу.

Лечебное растение, использовавшееся при простудах, считалось одним из самых популярных. Мать-и-мачеху добавляли в сборы. Старцы говорили, что если к ней добавить алтей и душицу, настой поможет избавиться от кашля. Если добавить малину, можно хорошо пропотеть, что очень важно при простудах.

Считалось, что мать-и-мачеха обладает магической силой. Если растение высушить и положить в небольшой мешочек, который постоянно носить с собой, можно привлечь счастье и любовь. Если сплести из него веночек, положить его на белое блюдо и прочитать особый заговор, семья весь год не будет знать проблем с деньгами.

Илларионов день: народные приметы

К Илларионову дню снег, лежавший всю зиму на полях, успевал растаять. Если же где-то он оставался, то ненадолго. Мужчины в этот день вынимали оглобли из саней и убирали сани в сарай до следующей зимы. Отсюда и появилось такое странное название: Илларион — выверни оглобли.

Народ знал: если 10 апреля (28 марта по старому стилю) идет дождь, летом будет хороший урожай. Если птицы забираются на верхушки деревьев, это служит знаком скорого тепла. Если пернатые летают низко над землей, это предвещает жаркое и засушливое лето.

Илларионов день: что нельзя делать

В старину люди знали, что в Илларионов день нельзя ссориться рядом с водоемами. Считалось, что участники ссоры никогда не помирятся и будут всю жизнь вредить друг другу. В Илларионов день запрещалось:

Печалиться, грустить, плакать, думать о плохом. Негативные мысли будут «разъедать» изнутри, пока не приведут к болезни.

Выворачивать карманы. Тем, кто это сделает 10 апреля, грозит безденежье.

Поднимать с земли чужие деньги — своих денег после этого не останется.

В Илларионов день старцы запрещали хлопать дверями, считая, что это разбудит домового. О том, что произойдет дальше, лучше и не думать. Мстительные домовые могут «отблагодарить» за доставленные неудобства.