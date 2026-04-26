Аллерголог объяснил, как защититься от аллергии в период цветения березы 0 177

Дом и сад
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аллерголог объяснил, как защититься от аллергии в период цветения березы

Врач-аллерголог Сергей Землянский поделился рекомендациями по предотвращению аллергии во время цветения березы.

 

По словам специалиста, добиться полной защиты от аллергии на цветение невозможно. Однако существуют ряд мер предосторожности, которые могут существенно снизить вероятность возникновения аллергических реакций.

«После возвращения с улицы обязательно примите душ и смените одежду», — подчеркнул доктор.

Кроме того, врач советует спать с закрытыми окнами и использовать кондиционеры с противоаллергенными фильтрами как в автомобиле, так и в помещении.

«При выходе на улицу носите очки. Это поможет защитить глаза от раздражающей пыльцы. Также людям, страдающим от аллергии на березовую пыльцу, следует исключить яблоки из своего рациона», — добавил специалист.

Самолечение аллергии не рекомендуется, так как наиболее эффективным методом борьбы с весенней аллергией является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод направлен на предотвращение симптомов и может быть назначен только врачом после проведения диагностики.

