Психолог Оливия Косс отметила, что ключевым аспектом любви к себе является способность ставить свои интересы на первое место и устанавливать личные границы.

По её мнению, стремясь к общественному признанию, многие люди наносят вред своему собственному комфорту. Однако, когда человек действительно любит себя, он осознает, что угодить всем невозможно. Эксперт подчеркнула, что умение сказать «нет» не является проявлением эгоизма, а, наоборот, свидетельствует о любви к себе.

«Если вы в первую очередь заботитесь о себе — это признак самоуважения. Эгоизм же заключается в том, что вы думаете только о себе. Порой нужно быть непопулярным для других, чтобы быть хорошим для себя», — добавила специалист.