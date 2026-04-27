Ландыши допустимо держать в доме, однако необходимо соблюдать осторожность.

Как отмечает врач-терапевт Ирина ВАСИЛЕВИЧ, ландыши являются ядовитыми растениями. Из-за их токсичности не рекомендуется размещать букеты ландышей в жилых помещениях, особенно в спальне. Все части растения ядовиты, поэтому при любом контакте с цветами следует немедленно тщательно вымыть руки с мылом. Известны случаи серьезных отравлений.

Если кто-то из членов семьи страдает от аллергии или плохо переносит резкие запахи, лучше вовсе не приносить эти цветы в дом. Также по причине их токсичности не стоит ставить ландыши в дом, где есть маленькие дети.