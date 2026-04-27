Эффективность помощи при инсульте максимальна в течение терапевтического окна — трех-четырех часов с момента появления первых симптомов. Как оказать поддержку близкому до приезда скорой помощи? Об этом рассказала невролог Маринэ Танашян.

1. Запомните или зафиксируйте точное время появления симптомов инсульта.

2. Измерьте артериальное давление и пульс, запишите результаты. Если верхнее давление превышает 200 мм рт. ст., дайте антигипертензивный препарат. Если оно ниже 200 мм рт. ст., не предпринимайте никаких действий, так как в остром периоде снижение давления не рекомендуется.

3. Обеспечьте пациенту комфортное положение. Положите его на бок, слегка приподняв голову, снимите или ослабьте стесняющую одежду (воротник, ремень, шарф), откройте окно. Если человеку холодно, укройте его одеялом.

4. Не пытайтесь напоить, накормить или заставить человека встать. При нарушении глотательной функции он может подавиться. Попытки встать могут привести к падению и дополнительным травмам из-за нарушения координации.

5. Если вы сомневаетесь в быстроте приезда бригады скорой помощи, постарайтесь самостоятельно доставить человека в ближайшую больницу. Главная задача — обеспечить безопасность перевозки и неподвижность пациента.